Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona Real Madrid şifresiz mi? Barcelona Real Madrid ne zaman, saat kaçta? El Clasico muhtemel 11'leri

İspanya futbolu için en önemli maç olan ve aynı zamanda dünyanın da merakla beklediği El CLasico'da Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Peki Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? EL CLasico saat kaçta? Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona Real Madrid muhtemel 11'ler, Barcelona Real Madrid Şifresiz mi?

İspanya liginin en önemli futbol olayı El CLasico (Barcelona Real Madrid maçı) ülkemizde ve dünyada da yakından takip ediliyor. Peki Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak. Barcelona Real Madrid maçı şifresiz mi? Barcelona Real Madrid maçı sat kaçta? Barcelona Real Madrid ne zaman? Barcelona Real Madrid muhtemel 11'ler! İşte EL CLasico Barcelona Real Madrid maçı hakkında merak edilenler ve cevapları…

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Madrid maçı D-Smart Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona Real Madrid maçı ücretli platform olan D-Smart Spor Smart kanalından yayınlanacaktır.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona Real Madrid maçı 18 Aralık Çarşamba saat 22.00'de Nou Camp'ta oynanacak.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Alba, Busquets, De Jong, Rakitic, Griezmann, Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Messi, Suarez Real Madrid: Mendy, Casemiro, Kross, Valverde, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Modric, Bale, Benzema

BARCELONA REAL MAÇI ÖNCESİ MESSİ KONUŞTU

El Clşasico öncesi açıklamalarda bulunan Messi "Real Madrid'e karşı Santiago Bernabedu Stadı'nda oynadığımızda bize daha çok boş alan bırakıyorlar. Ev sahibi takım olmalarından ve taraftarları önünde oynamalarından dolayı üzerimize daha fazla geliyorlar. Ama Nou Camp'ta daha farklı oynuyorlar. Birbirlerine daha yakın ve oyunu biraz daha arkada kuran bir takım oyunu oynuyorlar. Çünkü kontrataklarda ileriye çok hızlı çıkan oyuncuları var. Bernabeu'da 90 dakika boyunca takımlar arasında eşit bir futbol oluyor ama burada oyun daha çok kilitleniyor ve zorlaşıyor." dedi.