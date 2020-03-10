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Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı

Hafta sonunda oynanan Barcelona - Real Sociedad maçında Messi'nin frikik atışına alınan önlem İspanya'da konuşulmaya devam ediyor. Alınan bu önlem, sosyal medyada da gündem olmayı başardı.

10.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:18

Barcelona 'nın hafta sonunda Real Sociedad'ı konuk ettiği karşılaşmada yaşanan bir pozisyon İspanya 'da gündem oldu ve konuşulmaya devam ediyor.

BARAJ İLE KALE ARASINA KONUŞLANDILAR

Karşılaşmanın 57. dakikasında Barcelona'nın kazandığı serbest vuruşta Messi'nin topun başına gelmesiyle Real Sociedad takımının bu frikiğe aldığı önlem dikkat çekti. Bask ekibi, Messi topun başındayken sadece 3 kişilik bir baraj oluştururken takım geri kalanı ise baraj ile kale arasında konuşlandı. Böylelikle Messi kaleye vurma refleksi gösteremedi ve penaltı noktasına doğru orta şut karışımı bir vuruş gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Bu yöntemin Messi'yi frikiklerde durduracak yöntem olarak diğer takımlar tarafından da kullanılacağı iddia edilirken süper yıldız Messi'nin ise frikiklerindeki bu önlem karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Etiketler : Real Sociedad, Lionel Messi, Barcelona, İspanya, Spor
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Yorumlar (2)
REİS:oda bi şeymi eskiden fb de vanhojdonk vurdumu gol olurdu hakemler gol olmasın diye 1 cm bile ararlardı. . .
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ABUZER YER BAKAN:bari haberde video kullanın ne sacma bir haber yapıosunuz resimlerle
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