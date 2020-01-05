Haberler » Spor » Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider kapattı - Spor

Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider kapattı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında oynanan derbi maçında Barcelona, deplasmanda Espanyol ile 2-2 berabere kaldı.

05.01.2020 01:02 | Son Güncelleme: 05.01.2020 01:02 Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider kapattı
1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında oynanan derbi maçında , deplasmanda Espanyol ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Espanyol, 23. dakikada David Lopez'in golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarı daha atak oynayan Barcelona, Luis Suarez (Dk. 50) ve Arturo Vidal'ın (Dk. 58) golleriyle 2-1 öne geçti.
Barcelona'da orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, 75. dakikada gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.
Rakibinin eksikliğini iyi değerlendiren Espanyol, 88. dakikada Wu Lei'nin golüyle skora eşitliği getirdi.
Karşılaşmanın son dakikalarında skor değişmeyince derbi 2-2 sona erdi.
Bu skorla puanını 40'a çıkaran Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider bitirdi. Katalan takımıyla aynı puanda olan Real Madrid ise ikinci sırada yer aldı.
La Liga'da 3'üncü Atletico Madrid ve 4'üncü Sevilla'nın da 35'er puanı bulunuyor.
Ligde son sırada olan Espanyol'un 11 puanı var.

Barcelona, İspanya, La Liga, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:54   Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı - Spor
01:02   Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider kapattı - Spor
23:24   Antalyaspor, Tamer Tunay'ı duyurdu - Spor
23:19   TOFAŞ 110-68 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Spor
23:19   MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Spor
21:28   Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Spor
20:52   Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Spor
20:03   Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor! - Spor
19:00   Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor - Spor
18:20   Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı - Spor
5.01.2020 02:23:27