Barcelona Sporting Club, Flamengo Maçına Hazırlanıyor
Copa Libertadores'in 2020 sezonu grup aşamaları ikinci turunda Flamengo'ya karşı oynayacak Barcelona Sporting Club'ta maçın hazırlıkları devam ediyor. Maçın oynanacağı Rio De Janeiro'ya gelen kulüp antremanlarına burada devam etti.
11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Copa Libertadores'in 2020 sezonu grup aşamaları ikinci turunda Flamengo'ya karşı oynayacak Barcelona Sporting Club'ta maçın hazırlıkları devam ediyor. Maçın oynanacağı Rio de Janeiro'ya gelen kulüp antremanlarına burada devam etti.
Kaynak: Dugout
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