05.07.2019 11:20
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Barcelona, Thomas Heurtel ile nikah tazeledi

Barcelona, Thomas Heurtel ile nikah tazeledi

İspanyol ekibi Barcelona, Fransız basketbolcusu Thomas Heurtel'in sözleşmesini 2+1 yıllık uzattı.

İspanyol ekibi Barcelona, Fransız basketbolcusu Thomas Heurtel'in sözleşmesini 2+1 yıllık uzattı.

İspanya takımlarından Barcelona, basketbolda dış transferdeki hareketliliğini iç transferde de sürdürüyor. Kadrosuna Brandon Davies ve Cory Higgins'i katan Barça, iç transferde de son olarak Victor Claver ile sözleşme uzatmıştı. İspanyol temsilcisi son olarak da Thomas Heurtel ile nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fransız basketbolcu Thomas Heutel'in sözleşmesinin 2+1 yıllık uzatıldığını duyurdu.

30 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 10.4 sayı, 4.8 asist ve 1.9 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

Yıldız oyuncu kariyerinde daha önce Pau-Orthez, Laboral Kutxa Vitoria ve Anadolu Efes'te forma giydi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
thomas heurtel, barcelona, ispanya, Spor

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