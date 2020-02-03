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Barcelona, genç yıldızı Fati'nin golleriyle Levante'yi 2-1 yendi

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Levante'yi 2-1 yendi. Barcelona'ya galibiyeti, 17 yaşındaki Ansu Fati'nin golleri getirdi.

03.02.2020 01:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:31Barcelona, genç yıldızı Fati'nin golleriyle Levante'yi 2-1 yendi

'nın ilk yarıda gelen gollerini, 17 yaşındaki forveti Anssumane Fati (Dk. 30 ve Dk. 32) attı. Fati'nin iki dakikada attığı iki golün de asistini Lionel Messi verdi.

La Liga tarihinde gol atan en genç futbolcu olan Fati, karşısında attığı gollerle de yeni bir rekora imza attı.

BİR REKOR DAHA KIRDI

Fati, 17 yaş ve 94 gün ile La Liga tarihinde bir maçta iki gol atan en genç futbolcu oldu. Şimdiye kadar bu dalda rekor, 17 yaş 117 günle Real Betisli Juanmi Jimenez'deydi.

Karşılaşmada Levante'nin tek golü ise uzatmaların oynandığı 92. dakikada Rochina'dan geldi.

Aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Levante ise 26 puanla 13. sırada yer aldı.

Barcelona, İspanya, La Liga, Levante, Spor

Kaynak: AA

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