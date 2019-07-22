Haberler» Spor» Haber

Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür

Barcelona, Trabzonspor Kulübünün yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni formasından Gerard Pique'ye gönderecek olmasından dolayı teşekkür etti.

22.07.2019 11:01 Barcelona ve Pique
Barcelona, Trabzonspor Kulübünün yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni formasından Gerard Pique'ye gönderecek olmasından dolayı teşekkür etti.
İspanyol ekibinin savunma oyuncusu Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunarak teşekkür etti.
Barcelona Kulübü de Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak, "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine." ifadesini kullandı.
Trabzonspor Kulübü, Barcelona'nın bu paylaşımına İspanyolca, "Renklerin kardeşliği, Bize hayat bordo-mavi" karşılığını verdi.
Başarılı oyuncu Pique, yöreye özgü keşan motiflerinin yer aldığı yeni sezon forması için çekilen kısa filmi sosyal medya hesabından beğenip paylaştı, Trabzonspor Kulübü de bunun üzerine futbolcuya ve ailesine forma gönderme sözü vermişti.
Kaynak: AA
Trabzonspor, Barcelona, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:28   Siirt'te açılan yüzme kursları sayesinde boğulmalar azaldı
11:28   Ozan Kabak sezonun ilk maçında yok
11:27   Yeşilyurt Belediyespor'da Palandöken kampı sürüyor
11:27   Kırşehir Belediyespor'da olağanüstü genel kurul yapıldı
11:14   Büşra Ün, İtalya'da şampiyon oldu
11:12   Büşra Ün İtalya'da şampiyon oldu
11:11   Karşıyaka yönetiminden taraftara sürpriz