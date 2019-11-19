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Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor!

Alman basını, Barcelona ve Real Madrid'in, milli takım tercihini Almanya yerine Türkiye'den yana kullanan Ahmed Kutucu'nun peşinde olduğunu yazdı.

19.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:13

adına ilk maçına Andorra karşısında çıkan Schalke 04'ün genç yıldızı Ahmed Kutucu için Real Madrid ve sıraya girdi. 'nın Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona, Schalke 04'ün 19 yaşındaki forvetini transfer etmek istiyor.

ALMANLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Hem Real Madrid hem de Barcelona, Ahmed Kutucu'nun geleceğin yıldız adayları arasında olacağını düşünürken transfer yarışına girdiler. Schalke ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, A Milli formayı seçmiş ve Almanya'dan tepki almıştı.

(Fanatik)

Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor!

Real Madrid, Barcelona, Türkiye, Almanya, Spor


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