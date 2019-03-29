Barcelona ve Real Madrid, Kai Havertz'i Transfer Etmek İstiyor

Barcelona ve Real Madrid'in, Bayer Leverkusen'in 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Kai Havertz'in transferi için mücadele verdiği öne sürüldü. Sport Bild'de yer alan habere göre; daha önce adı Bayern Münih, Chelsea ve Manchester City ile anılan Kai Havertz için bu kez Barcelona ve Real Madrid'n de çeşitli görüşmeler yaptığı kaydedildi. Leverkusen'in genç yetenek için tam 80 milyon euro talep ettiği ve iki kulübün bu rakamı aşağı düşürmek için çabaladığı belirtildi.

ALMANYA'NIN YENİ YILDIZI

Toni Kroos sonrası Almanya Milli Takımı'nın yeni yıldızı olması beklenen Havertz için Real Madrid'in daha istekli olduğu ve Zinedine Zidane'ın talebi üstüne transferi bitirmek istediği ancak Leverkusen'in fiyatı düşürmesini bekledikleri bilgisi verildi. Almanya Milli Takımı'na da seçilen 19 yaşındaki Havertz, bu sezon tüm turnuvalarda 34 kez maça çıktı 13 gol atıp 7 asist yapmayı başardı.

(Sporx)