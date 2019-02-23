Barcelona, Lionel Messi'nin Yıldızlaştığı Maçta Sevilla'yı 4-2 ile Geçti

Barcelona, İspanya Liginin 25. haftasında Sevilla'ya konuk oldu. Mücadeleyi Katalan ekibi 4-2 kazandı. İlk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçta, Sevilla'nın gollerini 22. dakikada Jesus Navas ve 42. dakikada Gabriel Mercado attı. Barcelona'nın gollerini ise 26'ncı, 67'nci ve 85. dakikalarda Lionel Messi ile 90+3. dakikada Arjantinli futbolcunun pasında Luis Suarez kaydetti.

Bu skorla Barcelona, puanını 57'ye yükselterek, en yakın takipçisi Atletico Madrid'in (1 maçı eksik) 10 puan önünde liderliğini perçinledi.

"KAZANMAK HER SEFERİNDE DAHA ZOR"

Öte yandan Messi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak her seferinde daha zor. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Bu deplasmanın zorlu olduğunu biliyoruz ama üstesinden gelmeyi bildik. Bu galibiyet ligi bitirmiyor ama çok önemli." diye konuştu.

Messi, Kral Kupası yarı finalinde 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı oynayacakları maç için ise "Madrid'e kazanmaya gitmeliyiz. Çok zor bir deplasman olduğunu biliyoruz ama kazanacağımıza inanıyoruz. Tüm kupaları kazanmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

MESSİ 50. HAT-TRİCK'İNİ YAPTI

31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerindeki 50. hat-tricki yaparken, gol krallığı yarışında ilk sırada olduğu La Liga'da gol sayısını da 25'e çıkardı. Messi ayrıca kariyerinde en çok gol attığı takım olan Sevilla'ya karşı oynadığı toplam 35 maçta (28'i La Liga'da) 36 gol attı.

Kaynak: AA