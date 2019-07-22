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Barclays, Casino ve Carrefour birleşmesine olumlu bakıyor

Birleşik Krallık merkezli Barclays, Fransa merkezli Casino ve Carrefour süpermarket zincirleri arasında olası bir birleşmeye olumlu bakıyor.

22.07.2019 12:15 Barclays, Casino ve Carrefour birleşmesine olumlu bakıyor
Birleşik Krallık merkezli  Barclays, Fransa merkezli Casino ve Carrefour süpermarket zincirleri arasında olası bir birleşmeye olumlu bakıyor.
ISN News haber sitesinin haberine göre Barclays, Casino'nun ana hissedarı Jean-Charles Naouri'nin karşılaştığı finansal zorlukların ardından gelen birleşme haberlerine paralel olarak müşterilerine gönderdiği notta, söz konusu birleşmeye yönelik desteğini, Carrefour CEO'su Alexandre Bompard'ın sektörün gelecek yıllarda bütünleşme çağrısına dayandırdı.
Fransa'da piyasanın yüzde 30'unu ve Brezilya'da yüzde 50'sine sahip olan Barclays, rekabet yetkililerinin bazı mağazaların kapanmasını talep edebileceğini belirtirken, olabildiğince iş ve mağazanın kapanmasını engellemek için doğru bir strateji oluşturulacağını vurguladı.


Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, Carrefour, Fransa, Ekonomi

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