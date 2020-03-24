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Barclays, petrol fiyatları tahminini 12 dolar düşürdü

İngiltere merkezli küresel yatırım bankası Barclays, bu yıl için petrol fiyatları tahminini varil başına 12 dolar aşağı çekti.

24.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:42
Barclays, petrol fiyatları tahminini 12 dolar düşürdü
İngiltere merkezli küresel yatırım bankası Barclays, bu yıl için petrol fiyatları tahminini varil başına 12 dolar aşağı çekti.
Barclays'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının 31 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi varil fiyatının ise 28 dolar olması bekleniyor.
Koronavirüsün (Kovid-19) etkileri azalana kadar fiyatların baskı altında kalması beklenirken, bu şartların devam etmesi halinde Suudi Arabistan ve Rusya gibi önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin bile fiyatlardaki düşüşe direnemeyeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada yer alan varil başına 12 dolarlık gerileme öngörülerine göre, fiyatlardaki düşüş nedeniyle ABD hükümeti tarafından ülkede stratejik petrol stoklarının satın alınması da petrol üreticilerinin zararlarını telafi edemeyecek.
Küresel petrol piyasasında bu yıl günlük ortalama 5 milyon varillik arz fazlasının oluşacağı, bu miktarın yılın ikinci çeyreğinde ise günlük ortalama 10 milyon varile yükseleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ekonomi

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