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Barda gelen hesabı beğenmedi, ortalığı birbirine kattı

Bursa'da eğlenmek için gittiği barda gelen hesabı fazla bulduğunu belirten bir şahıs ortalığı birbirine kattı. Belinden çıkardığı silahla havaya ateş eden şahıs, mekan sahibinin kafasına vurduktan sonra kaçtı.

25.10.2019 09:53

Bursa'da binlerce üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi'ndeki barda eğlenen bir kişi masaya gelen hesabı çok bulunca belindeki silahı çıkararak önce havaya ateş açtı, daha sonra mekan sahibinin kafasına vurarak kaçtı. Barda eğlenen üniversite öğrencileri büyük bir panikle mekandan dışarıya çıktı.

Olay Bursa'nın Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ç, gece saatlerde eğlenmek için bir bara gitti. Burada eğlenen Mustafa Ç, masaya gelen hesabı çok bulunca garsona ödemeyeceğini belirtti. Garson da durumu mekan sahibi Çağlar T'ye bildirdi. Masaya gelen Çağlar T. ile Mustafa Ç. hesap yüzünden tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kısa sürede büyüyen münakaşada barda dans eden gençlerin arasında belinden silahını çıkaran Mustafa Ç, önce havaya ateş etti, daha sonra Çağlar T'nin başına vurarak olay yerinden kaçtı. Silahlı çatışma çıktığını zanneden gençler telaşla mekanı boşalttı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Çağlar T'yi Bursa Şehir Hastanesine kaldırırken, polis olay yerini inceleme altına aldı. Öte yandan silahlı kavganın meydana geldiği mekan kullanılamaz hale geldi. Polis Çağlar T'yi başından yaralayıp kaçan Mustafa Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Barda gelen hesabı beğenmedi, ortalığı birbirine kattı

Görükle, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
ARTVİNLİ:Ülkemizde caydırıcı yasa yokki belkide denetimli serbestlikle bu akşam yine meyhanede oturacaktır bu psikopat. . Bu hareketi gürcüstan, da bir barda yapan vatandaşını aynı gün mahkemesini yaparlar 10 yıl da aynı gün cezasını verip paketleyip kodese tıkarlar onun için suç oranı yok denecek kadar azdır o memlekette
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MAHİR DAL:zıkkımın kökünü için emi. . . .
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