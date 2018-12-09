Bardaki Tartışma Sonrası Dışarıda Silahını Çekip Havaya Ateş Açtı

09 Aralık 2018 Pazar 15:11



09 Aralık 2018 Pazar 15:11

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir barda çıkan tartışma sonrasında bar önünde silahla havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.Olay, gece saat 00.30 sıralarında Alanya İskele yolu üzerinde bir barda meydana geldi. İddiaya göre barda müşteri olarak bulunan M.G. ile A.T. arasında başlayan sözlü münakaşa bir anda kavgaya dönüştü. Müşterilerden M.G. masada bulunan içki şişesini A.T.'nin kafasına vurarak yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası barda bulunan Ş.Ş. ise bar önünde tabanca ile 3 el ateş etti. Ş.Ş. olay yerine gelen polisler tarafından yakalanırken, üst aramasında ise 11.88 gram esrar maddesi çıktı. Olayda kullanılan silaha ise ulaşılamadı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, barda bulunan ve korkan müşteriler koşarak barı terk ettiler.Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA