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Bardan kovulan alkollü adam, pompalı ile dehşet yaşattı

Rusya'da çevresindekilere rahatsızlık verdiği gerekçesiyle bardan çıkarılan alkollü bir erkek kişi, kısa süre sonra pompalı tüfekle bara geri girerek güvenlik görevlilerine ateş açtı.

18.11.2019 23:19 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:19Bardan kovulan alkollü adam, pompalı ile dehşet yaşattı

Rusya'da çevresindekilere rahatsızlık verdiği gerekçesiyle bardan çıkarılan alkollü bir erkek kişi, kısa süre sonra pompalı tüfekle bara geri girerek güvenlik görevlilerine ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda saldırganı güvenlik görevlileri ve müşteriler etkisiz hale getirdi.

Olay, Rusya'nın Arhangelsk kentindeki bir barda meydana geldi. Barda fazla alkol alan bir kişi, çevredekilere rahatsızlık verdiği gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldı. Alkollü kişi daha sonra pompalı tüfekle bara girerek güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, pompalı tüfekle içeriye giren alkollü adamı iki güvenlik görevlisini karşıladığı ve elindeki tüfeği almaya çalıştıkları görüldü. Yaşanan arbede sırasında saldırgan, iki güvenlik görevlisinin arasından ateş açtı. Silahlı saldırganın iki kez ateşlediği silahından çıkan saçmalar şans eseri kimseye isabet etmedi. Silah seslerini duyan diğer güvenlik görevlileri ile müşterilerin de saldırgana müdahale etmeye çalıştığı kameralara yansıdı. Arbede sürerken tüfek tekrar ateş aldı ancak bu sefer de zemine isabet etti.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Arbede sırasında iki kez ateşlenen pompalı tüfeğin mermilerinden biri duvara diğeri ise zemine isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, müşterilerden birinin, pompalı tüfekten çıkan ses nedeniyle kulağını tuttuğu görüldü.

ŞÜPHELİ: TÜFEĞİ DIŞARIDA BULDUM, ONLARI KORKUTMAK İSTEDİM

Saldırgan, güvenlik görevlileri ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polise verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Polis merkezinde ifade veren saldırganın, "Tüfeği dışarıda sokakta buldum. Güvenlik görevlilerini korkutmaya çalışmıştım. Tüfek kazara ateşlendi" diye ifade verdiği öğrenildi.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve tanıkların da sorgulanacağını açıkladı.



Dünya

Kaynak: DHA

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