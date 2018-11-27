Bardan Kovulan Müşteri, İş Yeri Sahibini Öldürdü

27 Kasım 2018 Salı 09:55



27 Kasım 2018 Salı 09:55

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çıkan kavga sonucu bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde bar işletmecisi Mustafa Kaya ile müşteri Yıldıray Çakır arasında çıkan tartışma sonucu, Çakır bardan atıldı. Bunun üzerine bir süre sonra Yıldıray Çakır, av tüfeği alıp bara geri dönerek, Mustafa Kaya'ya iki el ateş açtı. İşletme sahibi olay yerinde hayatını kaybederken, cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Olay yerinden ticari taksiyle ayrılan şüpheli Yıldıray Çakır ise polis ekiplerinin yaptığı arama sonucu yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan adli kaydının olduğu öğrenilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU