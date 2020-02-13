Haberler » Güncel » Baretli Kardan adam - Haber

Baretli Kardan adam

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesinde iş güvenliğinde farkındalık uyandırmak amaçlı baretli kardan yaptılar.

13.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:25Baretli Kardan adam
'ın İlçesinde iş güvenliğinde farkındalık uyandırmak amaçlı baretli kardan yaptılar.

Boğazlıyan genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karla eğlenme fırsatı bulanlar da oldu. Boğazlıyan ilçesinde esnaflık yapan Mustafa Solak iş güvenliğine farkındalık uyandırmak amaçlı baretli kardan adam yaptı.

İnşaat işiyle faaliyet gösterdiğini belirten Solak; İlçemize çok güzel kar yağdı. Herkes kardan adam yaptı. Biz ise bir farkındalık uyandırmak istedik. Baretli ve iş güvenlik yelekli iki metre uzunluğunda kardan adam yaptık.

İlçemizin en işlek caddesinde bulunan kardan adımı tüm vatandaşlarımız ilgi ile takip ediyor ve fotoğraf çekiniyor. Tüm inşaat işiyle uğraşan arkadaşlarımıza kazasız belasız günler diliyorum dedi. - YOZGAT

Mustafa Solak, Boğazlıyan, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:19:42