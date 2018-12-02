Barikatsız Dünya' İçin Bir Araya Geldiler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeni ile Barikat Sanat Atölyesi Derneğinin düzenlediği Uluslararası Barikat Film Festivali İstanbul
Yeniyüzyıl Üniversitesi iş birliği ve Zeytinburnu
Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Türkiye
'de ve Dünya'da engellilerin sanatla buluştuğu ilk film festivali olma özelliğini taşıyan festival, dün başladı.
Festival kapsamında bugün engelli grupları, gönüllü bisikletçiler, siyasiler, kültür ataşelerinin katılımı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçilerek şehitliğe karanfiller bırakılıp Üsküdar
İskele Meydanında son bulacak Sessiz Çığlık Bisiklet etkinliği gerçekleşecek.
Engellilerin kendi algılarında ve kendilerine ilişkin olarak oluşan dış dünyaya yönelik barikatlara dikkat çekmek için düzenlenen festivalde 3 Aralık Pazartesi günü Zeytinburnu Merkez Efendi
Spor Tesisinde Görme Engelli Milli Futbol
Takımı ( FUTSAL) maçı düzenlenecek. Festival, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde film gösterimi ve ÇİSEM konseri ile 4 Aralık'ta sona erecek. - İstanbul
3 Aralık,Zeytinburnu,Aralık,Film Festivali
02 Aralık 2018 Pazar 11:27