Barınak Filmi

Yönetmenliğini Lilly Heart Marriott ve senaristliğini ise yönetmenle birlikte Sina
Sultani ve Katlin Wright'ın üstlendiği film
in başrollerinde Christopher Foran, David Watkins ve Robyn Westcott yer alıyor.Yönetmen:
Lilly Heart MarriottSenaryo:
Lilly Heart Marriott, Sina Sultani, Katlin WrightOyuncular:
Donald Auger, Angela Mercy Bower, Christopher Foran, Jemma Hendricks, Candice Hunter, Elysha Jackson, Adam Manfredi, Don McLeod, Bill McNaughton, Sean Millington, Vladimir Raiman, Brianna Sacry, Curtis Steeksma, Tabatha Visutskie, Robyn Westcott, Colby Winfield, David Watkins, Matt Briard, Reanna Cameron, Shawn Clark, Kuctova Ivica, Eunice KangFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
SanctuaryYapımcı Firma:
Vişne ProductionYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
KanadaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
87 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
27.12.2019 Barınak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.