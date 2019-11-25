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Barınak Filmi

Barınak filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Barınak filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

25.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:58Barınak Filmi
Yönetmenliğini Lilly Heart Marriott ve senaristliğini ise yönetmenle birlikte Sultani ve Katlin Wright'ın üstlendiği film in başrollerinde Christopher Foran, David Watkins ve Robyn Westcott yer alıyor.


Yönetmen:Lilly Heart Marriott
Senaryo:Lilly Heart Marriott, Sina Sultani, Katlin Wright
Oyuncular:Donald Auger, Angela Mercy Bower, Christopher Foran, Jemma Hendricks, Candice Hunter, Elysha Jackson, Adam Manfredi, Don McLeod, Bill McNaughton, Sean Millington, Vladimir Raiman, Brianna Sacry, Curtis Steeksma, Tabatha Visutskie, Robyn Westcott, Colby Winfield, David Watkins, Matt Briard, Reanna Cameron, Shawn Clark, Kuctova Ivica, Eunice Kang
Filmin Türü:Macera
Orijinal Adı:Sanctuary
Yapımcı Firma:Vişne Production
Yapım Yılı:2017
Yapım Ülkesi:Kanada
Orijinal Dili:İngilizce
Filmin Süresi:87 dk.
Dağıtıcı Firma:CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi:27.12.2019

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Kaynak: InterSinema.com

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