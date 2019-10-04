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Barınak hayvanlarına müzik resitali

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan barınağına giden öğrenciler gitar çaldı.

04.10.2019 19:04Barınak hayvanlarına müzik resitali
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan barınağına giden öğrenciler gitar çaldı.
İlçedeki okullarda eğitim gören bir grup öğrenci, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne gezi düzenledi.
Çeşitli yaş gruplarındaki yüzlerce öğrenci, barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulundu.
Ziyarette gruptaki öğrencilerden bazıları kitap okudu, bazıları da gitar ve flütle canlı müzik sundu.
Öğrenciler, hayvanlarla müzikle iletişim kurmak istediklerini belirtti.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Marmaris, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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