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Barınak hayvanlarına müzik resitali

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan barınağına giden öğrenciler gitar çaldı.

04.10.2019 21:28
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan barınağına giden öğrenciler gitar çaldı.
İlçedeki okullarda eğitim gören bir grup öğrenci, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne gezi düzenledi.
Çeşitli yaş gruplarındaki yüzlerce öğrenci, barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulundu.
Ziyarette gruptaki öğrencilerden bazıları kitap okudu, bazıları da gitar ve flütle canlı müzik sundu.
Öğrenciler, hayvanlarla müzikle iletişim kurmak istediklerini belirtti.
Barınak hayvanlarına müzik resitali

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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