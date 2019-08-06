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Barınakta 545 hayvana yardım eli uzatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hayvan Barınağı'nda Temmuz ayı itibariyle 545 kedi ve köpeğe bakım yapıldı.

06.08.2019 16:03 Barınakta 545 hayvana yardım eli uzatıldı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hayvan Barınağı'nda Temmuz ayı itibariyle 545 kedi ve köpeğe bakım yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından faaliyetlerine devam eden Hayvan Barınağı'nda geçtiğimiz Temmuz ayı itibariyle 545 hayvana bakım sağlandı. Aylık olarak 50 hayvanın sahiplendirildiği barınakta, toplamda 110 kedi ve köpek bulunmaktadır. 3 veteriner hekimin görev yaptığı barınakta, yaralı ve hastalıklı olan hayvanların iyileştirilmeleri yapıldı. Takip cihazları takılan hayvanlar Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesine kayıt edildi. Tedavisi yapılan hayvanlar, sağlıklı bir biçimde doğal yaşam alanlarına bırakılarak toplum sağlığına katkı sağlayacaklardır. Veteriner Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, "Havaların sıcak olduğu bu dönemlerde her zaman evlerimizin önünde bir kap su bulundurmalıyız" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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