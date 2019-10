Barınakta kalan sokak hayvanlarına mama verdiler

,4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleriÖğrencilerin köpek yavrusunu sevmesi Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın konuşmasıVeteriner Hekim Yusuf Işık'ın konuşmasıÖğrenccilere rozet takılmasından görüntü 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma GünüAdıyamanAdıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencilerle barınakta kalan sokak hayvanlarına mama verdi.Kent merkezinde çeşitli okullarda eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci, Veteriner Müdürlüğündeki barınakta bir araya geldi.Başkan Kılınç, hayvanlara mama kabı veren öğrencilere, hayvan dostu rozeti taktı. Öğrenciler ise hayvanları severek onların yanından bir an olsun ayrılmadı.Süleyman Kılınç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, canlıların kendilerine emanet olduğunu, onlara merhamet edilmesi gerektiğini söyledi.Hayvanları sahiplenmek gerektiğini ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:"Bu yıl içerisinde Adıyaman Belediyesi olarak yaklaşık 600 hayvanı tedavi ettik, 150'ye yakın hayvanı kısırlaştırdık, 90 hayvanı da sahiplendirdik. Amacımız, hayvanları konforlu bir ortamda ameliyat alanının da bulunduğu bir alana kavuşturmak. Şu an bir yer tahsis ettik. İnşallah en kısa sürede, yapılacak alana geçmeyi düşünüyoruz. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz. Ayrıca bu konuda, çocukları bilinçlendirme konusunda elimizden geleni yapacağız. Hayvanların tedavi edilmesi gerekiyorsa tedavisi, sahiplenmek isteyen varsa sahiplendirmek gerekiyor."Veteriner Hekim Yusuf Işık ise hayvanları sadece bugün değil yılın her günü korumak gerektiğini belirtti.Öğrencilerden Yiğit Murat, hayvanların korunması gerektiğini anlatarak, "Bugün Veteriner Müdürlüğüne gelip hayvanları sevdik. Onlara mama verdik. Çok mutlu oldum. Hayvanları çok seviyorum. Onlara zarar vermemeliyiz." diye konuştu.