Barınaktaki Köpeği Sürükleyerek Götüren Görevliye Tepki Yağdı

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Gölbaşı Barınağında bir köpeği yerde sürükleyen personelin görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Olay, bir hayvanseverin barınağa giderek çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Görevliye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve hayvan hakları dernekleri tepki gösterdi.

Görüntülerde üzerinde mavi yelek bulunan görevlinin barınaktaki bir köpeği tasmasından tutup zorla sürükleyerek götürdüğü görülüyor. Görüntüyü kaydeden kadın da sert ifadelerle görevliye tepki gösteriyor.

Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaptı. Çalışanın görevden uzaklaştırıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

OLAY TESPİT EDİLDİ

"Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gölbaşı Barınağı'nda yaşanan olaydan dolayı son derece üzüntü duyduğumuzu bildirmek isteriz.

Sahipsiz sokak hayvanlarının tedavileri, rehabilitasyonları ve beslenme ihtiyaçları konusunda gösterdiğimiz özene karşılık istenmeyen bir olayın yaşandığı tespit edilmiştir.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu görüntüleri ve yaşanan olayı tasvip etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Sağlık kontrollerinden geçirilen köpeğimizin sağlık durumunun son derece iyi olduğu gözlenmiştir. Konunun açıklığa kavuşması noktasında bu çalışanımız hakkında idari soruşturma başlatılmış olup, personelimiz bu süreçte görevden uzaklaştırılmıştır."

BAŞKAN TUNA SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Köpeğin fotoğrafını da paylaşan Tuna, "Duyarlı vatandaşlarımıza gösterdikleri destek ve bize yaptıkları uyarılar için teşekkür ediyorum. Minik dostumuzun sağlık durumunun gayet iyi olduğu bilgisini aldım. Personelin bu davranışı cezasız kalmayacak. Konuyu sıkı bir şekilde takip edeceğim." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Barınağı'nda bir görevlinin boynundan iple bağlı köpeği yerde sürüklediği görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve tepkilere neden olmuştu.