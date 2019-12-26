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Barınakta Noel kutlaması

Didim Belediyesi tarafından yeni yıla öncesi barınakta Noel etkinliği düzenlendi.

26.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:43 Barınakta Noel kutlaması
Belediyesi tarafından yeni yıla öncesi barınakta etkinliği düzenlendi.

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağında düzenlenen Noel etkinliğine, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcılarımız Yusuf Deveci, Zeynel Şener, Belediye Meclis üyelerimiz, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve hayvan severler katıldı.

Etkinlikte Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, barınaktaki A bloğun yapımında büyük katkıları bulunan Lynn ve Roy Dulledge çiftine bir teşekkür sertifikası takdim etti. - AYDIN

Didim Belediyesi, Didim, Noel, Güncel

Kaynak: İHA

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