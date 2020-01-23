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Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kışın sokakta kalan insanlara sıcak yuva imkanı sunmak için kurulan barınma evinde yangın tatbikatı yapıldı.

23.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:45Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kışın sokakta kalan insanlara sıcak yuva imkanı sunmak için kurulan barınma evinde yangın tatbikatı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınma evinde kalanlar ile görevli personelden oluşan 310 kişi, yapılan tatbikatla bilgilendirildi.

Ürünlü bölgesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi'nde konaklayanlar ile personele yangına karşı tedbir ve tahliye konusunda eğitim verildi. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen tatbikata katılan sivil savunma uzmanları, barınma evi sakinlerine yangın tüpünün kullanılması konusunda eğitim verdi. Tatbikatta, yangın veya muhtemel afet durumunda kişilerin hızlı bir şekilde toplanması için birleşme noktası da belirlendi. Yangınlarla ilgili ilk adımda yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin gündeme geldiği eğitimde, sivil savunma uzmanları tarafından büyük bir ateş yakılarak, barınma evi sakinleri üzerinde sırasıyla uygulamalı olarak yangın söndürüldü. Eğitimde anlatılan bilgiler, yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşınmış oldu. Uzmanların aktardığı bilgileri dikkatle dinleyen barınma evi sakinleri, eğitimin çok faydalı olduğunu dile getirdi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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