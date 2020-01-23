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Barınma evinde yangın tatbikatı

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin 'hayatını sokaklarda devam ettirenlerin olumsuz kış şartlarından etkilenmemesi için' hizmete aldığı barınma evinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

23.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:00Barınma evinde yangın tatbikatı

Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınma evinde kalanlar ile görevli personelden oluşan 310 kişi, yapılan tatbikatla yangına karşı bilinçlendirildi.

Ürünlü bölgesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi'nde, konaklayanlar ile personele 'yangına karşı tedbir ve tahliye konusunda' eğitim verildi. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe katılan sivil savunma uzmanları, barınma evi sakinlerine yangın tüpünün kullanılması konusunda detaylı bir eğitim verdi. Tatbikatta, yangın veya muhtemel afet durumunda kişilerin hızlı bir şekilde toplanması için birleşme noktası da belirlendi. Yangınlarla ilgili olarak ilk adımda yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin gündeme geldiği eğitimde, sivil savunma uzmanları tarafından büyük bir ateş yakılarak, barınma evi sakinleri üzerinde sırasıyla uygulamalı olarak yangın söndürme çalışması gerçekleştirildi. Eğitimde teorik olarak anlatılan bilgiler, yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşınmış oldu. Uzmanların aktardığı bilgileri dikkatle dinleyen barınma evi sakinleri, eğitimin çok faydalı olduğunu dile getirdi.


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Kaynak: Bültenler

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