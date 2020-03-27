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Barınma evine gitmek istemeyen yaşlıyı zabıta ekipleri ikna etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evsiz olduğu belirtilen 67 yaşındaki adam, uzun uğraşlar sonucu zabıta ekiplerince ikna edilerek barınma evine götürüldü.

27.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:44
Barınma evine gitmek istemeyen yaşlıyı zabıta ekipleri ikna etti
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, evsiz olduğu belirtilen 67 yaşındaki adam, uzun uğraşlar sonucu zabıta ekiplerince ikna edilerek barınma evine götürüldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için saha çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçede yapılan saha çalışmasında bir sokakta görülen ve evsiz olduğu öğrenilen 67 yaşındaki İsmail İ'yi zabıta ekipleri barınma evine götürmek istedi.
Zabıta ekiplerinin taleplerini geri çeviren İsmail İ, barınma evine gitmek istemediğini söyledi.
Ekiplerin uzun süren çabasının ardından ikna olan ve Büyükşehir Belediyesine ait hasta nakil ambulansıyla barınma evine götürülen İsmail İ'nin her türlü ihtiyacının karşılanacağı, Kovid-19 tehdidi bitene kadar barınma evinin misafiri olacağı belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Zabıta, Gebze, Güncel

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