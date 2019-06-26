26.06.2019 22:23
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Barış akademisyeni Tezcan uçak kapısında gözaltına alındı, ifadesinden sonra serbest bırakıldı

Barış akademisyeni Tezcan uçak kapısında gözaltına alındı, ifadesinden sonra serbest bırakıldı

"Barış İçin Akademisyenler" bildirisi imzacılarından akademisyen Beki Tezcan yurtdışından Türkiye’ye geldiği anda uçak kapısında gözaltına alındı. Tezcan ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

"Barış İçin Akademisyenler" bildirisi imzacılarından Beki Tezcan yurtdışından Türkiye 'ye geldiği anda uçak kapısında gözaltına alındı. Tezcan ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

California Üniversitesi Davis'te Osmanlı tarihi üzerine dersler veren Tezcan çarşamba günü İstanbul 'a geldi. BarışAkademisyenleri (@barisakademik) isimli Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Tezcan pasaport kontrole gitmeden daha uçağın kapısında gözaltına alındı. Önce havalimanı karakolu, ardından Çağlayan Adliyesi 'ne götürülen Baki Tezcan ifadesini verdikten sonra hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı ve serbest bırakıldı.
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Kaynak: Euronews.com
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