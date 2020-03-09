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Barış Arduç çok yakında Çukur'da!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi 'Çukur'a 3. sezonunda sürpriz bir isim dahil oluyor.

09.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:38
Barış Arduç çok yakında Çukur'da!

Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna Barış Arduç katıldı.

Üç sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek senaryosu gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ' Çukur 'un kadrosuna katılan Barış Arduç bundan önceki rollerinden çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Koçovalılar'ın büyük düşmanı Çağatay Erdenet'in küçük kardeşi olarak hikayeye dahil olacak. Arık Böke Erdenet'in gelmesi ailede kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Barış Arduç, Çukur, Magazin
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