Barış Arduç ve Burcu Biricik "Kuzgun" ile Ekranlara Dönüyor!

Star TV'de ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin yapımcılığını AY Yapım üstlendi. Dizinin yönetmenliğini Bahadır İnce yürütecek. Dizinin senaryosu daha önce Kara Sevda dizisinin de senaristliğini yürüten ekibe verildi. Dizinin konusu bir intikam hikayesini anlatacak. Dizide aksiyon ve aşk sahneleri yer alacak.

DİZİ ÖNCESİ GÖRÜŞTÜLER

Çekimlerinin Ocak ayında başlanması planlanan dizi için Barış Arduç ve Burcu Biricik bir araya geldi. İkiliye Arduç'un sevgilisi Gupse Özay ve Biricik'in eşi Emre Yetkin'de eşlik etti. Buluşma 7 saat sürdü.

BİRİCİK BÖLÜM BAŞI 60 BİN TL ALACAK

Burcu Biricik, en son ATV'de yayınlanıp reytinge kurban giden "8. Gün" adlı diziyle ekranlara gelmişti. Biricik "Kuzgun" dizisi için bölüm başı 60 bin TL almayı kabul etti.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 9 Ekim 1987'de İsviçre'de dünyaya geldi. 1,87 boyunda olan Arduç, 1995 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Yakışıklı oyuncunun babası Ordulu annesi ise Artvinlidir. Arduç, 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sonra ailesiyle beraber Bolu'ya yerleşti. Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisi'ni kazanan oyuncu, okula adapte olamadığı gerekçesiyle okulu bıraktı. 8 sene Şile'de cankurtaran olarak görev alan Arduç, iyi derecede yüzme biliyor.

2011 YILINDA DİZİ SEKTÖRÜNE GİRİŞ YAPTI

Oyunculuk hayatına ilk adımları eski tiyatrocu Ayla Algan'la tanışmasına kadar uzanıyor. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda eğitim alan Barış Arduç, profesyonel olarak 2011 yılında dizi sektörüne giriş yaptı. Arduç, Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Pis Yedili, Benim İçin Üzülme gibi dizilerle yüzünü ekranlara tanıttı. Racon Ailem İçin dizisinde ilk kez başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Asıl çıkışını 2015'te yayınlanmaya başlayan Kiralık Aşk dizisiyle yakalayan oyuncu, büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Adeta bir fenomen haline gelen rol arkadaşı Elçin Sangu ile o kadar çok yakıştırıldı ki ikili 2017 yılında "Mutluluk Zamanı" filminde başrol aldı. Arduç, bunun dışında Sadece Ben ve Deliha filmlerinde rol almıştır. Ünlü oyuncu, Kansersiz Yaşam Derneği tarafından 2016 yılında "İyi Niyet Elçisi" seçildi. Arduç, oyuncu Gupse Özay'la birliktedir.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 da Antalya'da dünyaya geldi. 1,70 boya sahip olan oyuncu Antalyalıdır. Biricik, Üniversite eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamladı. Tiyatro ile lise yıllarında tanışan Biricik, katıldığı bir tiyatro festivalinde ödül aldı ve kariyerini bu yönde geliştirmeye karar verdi. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi gördü.

"AKDENİZ KRALİÇESİ" SEÇİLDİ

17 yaşında katıldığı güzellik yarışmasında "Akdeniz Kraliçesi" seçildi. 2011 yılında "Artiz Mektebi" adlı yarışmada Alican Aytekin ile birincilik koltuğunu paylaştı. Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Şeref Meselesi, 8. Güngibi dizilerde yer alan oyuncu başrol koltuğuna Hayat Şarkısı dizisindeki "Hülya" karakteriyle oturdu. Biricik, aynı zamanda menajeri olan beri Emre Yetkin 2016 yılından beri evlidir.