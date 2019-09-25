Barış Arduç ve Onur Saylak karşı karşıya!

Onur Saylak'ın karakteri Ferman'ın kadroya dahil olmasıyla kartların yeniden dağıtıldığı dizide Barış Arduç'un hayat verdiği Kuzgun ile Ferman arasında yaşanacak güç savaşı, gerilimi tırmandıracak.

Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın yaptığı, 2. sezon dünyasını Ali Bilgin'in kurduğu ve Fikret Kadıoğlu ile Murat Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kuzgun'da yepyeni bir savaş başlıyor. Barış Arduç ile bu sezon kadroya dahil olan Onur Saylak'ın izleyici karşısına iki düşman olarak çıktığı dizinin yeni bölümlerinde ikili arasındaki güç oyunları ekran başındakileri soluksuz bırakacak.

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde izleyiciler, ikiliyi ilgilendiren ve büyük bir fırtınanın kopmasına sebep olacak geçmişten gelen bir sırrı öğrenecekler. Arduç'un hayat verdiği Kuzgun ile Saylak'ın canlandırdığı Ferman arasındaki mücadelenin her anında birbirinden daha tehlikeli yepyeni hamleler gerçekleşecek.

Burcu Biricik'in oynadığı Dila karakterinin etkisiyle birlikte iki taraf arasındaki gerilim daha da büyüyecek. Tansiyonun tırmanacağı, aşkın daha da hissedileceği 'Kuzgun'un yeni bölümü, bu akşam saat 20:00'da Star TV'de ekranlara gelecek.