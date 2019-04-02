Barış Ayhan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Sinop belediye başkan adayı Barış Ayhan oldu. CHP adayı Barış Ayhan, Sinop belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Sinop belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Sinop belediye başkan adayı Barış Ayhan ile ilgili seçim sonuçları ve Sinop belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Sinop belediye başkan adayı Barış Ayhan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Sinop belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Sinop aday yarışı ve Sinop seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Sinop Seçim Bilgileri

Sinop belediyesi için toplam sandık sayısının 113 olduğu belirlendi.

Sinop belediyesi için açılan sandık sayısının ise 112 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Sinop belediyesi için katılım oranının ise % 83,76 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Sinop toplam seçmen sayısının ise 36.386 olduğu belirlendi.

Sinop belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 30.476 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Barış Ayhan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Sinop belediye başkan adayı olarak gösterilen Barış Ayhan, Sinop yarışında % 56,60 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Barış Ayhan toplamda 16.577 adet oy sayısına ulaştı.

Barış Ayhan Kimdir?

Barış Ayhan, 1974 yılında Sinop'ta doğdu. İlk, ortaokul ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan Ayhan, İstanbul Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı.Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan, İngilizce bilmektedir.

CHP Sinop belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.