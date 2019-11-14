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Barış Ayhan: "Vali ve vekilin eşine yer verdim"

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, yerel ve ulusal mecralarda yer alan haberler nedeniyle yazılı bir açıklamada bulundu.

14.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:24Barış Ayhan:
Belediye Başkanı Barış Ayhan, yerel ve ulusal mecralarda yer alan nedeniyle yazılı bir açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada Ayhan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyasını Sinop'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik, fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un teşrifleri münasebetiyle protokol üyeleri Sayın Valimiz Köksal Şakalar ve Sayın Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş eşleri ile katılım gösterdikleri için protokol alanında Sinoplunun nezaketini, misafirperverliğini göstermek adına onlara öncelik verdik. Asıl olan protokolde yer almak değil; Sinoplu ile iç içe olmak, halkımızın gönlünde yer almak ve onlarla beraber olmaktır. Yerel ve ulusal medya organlarında yanlış anlaşılmalara mahal verebilecek haberleri takip ediyorum. Değerli basın mensuplarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyor, kıymetli Sinoplulara sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - SİNOP

Barış Ayhan, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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