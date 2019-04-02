Barış Can Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Emirdağ belediye başkan adayı olan Barış Can isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Barış Can isimli CHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde CHP Afyonkarahisar Emirdağ adayı Barış Can kimdir? CHP Afyonkarahisar Emirdağ adayı Barış Can yüzde kaç oy aldı?

Barış Can Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Emirdağ belediye başkan adayı olarak gösterilen Barış Can Emirdağ ilçesinde % 26,02 oranında oy almıştır. Emirdağ ilçesinde % 26,02 oranında oy olan Barış Can adlı CHP adayı toplamda 2.826 adet oy sayısına ulaştı.

Barış Can Kimdir?

Barış Can, 1979 yılında Emirdağ'da bir öğretmen ailenin çocuğu dünyaya geldi. İlköğrenimini Emirdağ İnkilap İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini ise Emirdağ Lisesinde tamamladı. 2000 yılında Afyon Kocatepe Universitesi (AKU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünü tamamladı.

Can, evli 2 çocuk babasıdır.

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.