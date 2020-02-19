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Barış Erbek Okullar arası Güreş'te Türkiye Şampiyonu Oldu

Sivas'ta yapılan Okullar Arası Gençler Güreş Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Barış Erbek 60 kg'da Türkiye Şampiyonu oldu.

19.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:06Barış Erbek Okullar arası Güreş'te Türkiye Şampiyonu Oldu
'ta yapılan Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonasında ilimizi temsil eden Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Barış Erbek 60 kg'da Türkiye Şampiyonu oldu.

Okullar Arası Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası 13-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Sivas'ta yapıldı.

Şampiyonaya ilimiz temsilen katılan sporcularımızdan Seyid Burhanettin Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Barış Erbek 60kg'da Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Şampiyonasından Altın Madalya ile dönen sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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