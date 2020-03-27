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Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları

'Evde kal' çağrılarına destek veren Barış Ermiş, evini kafeteryaya çevirdiği video ile basketbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

27.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:21
Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları

'Evde kal' çağrılarına destek veren Barış Ermiş, evini kafeteryaya çevirdiği video ile basketbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle basketbolda liglere ara verilmesinin ardından, sporcular 'Evde kal' çağrısına hassasiyet gösteriyor.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden TOFAŞ'ın deneyimli oyuncusu Barış Ermiş de, ailesiyle birlikte evinde kalarak, bu çağrıya çektiği keyifli videolar ile cevap veriyor. Daha önce çocuklarıyla birlikte yaptığı antrenmanların görüntülerini paylaşan 35 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez ise mutfağını sembolik bir kafeteryaya çevirdi. Ermiş'in paylaştığı video, sosyal medyada büyük ilgi çekerken aynı zamanda beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Barış Ermiş'in videosu


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Barış Ermiş, Spor

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Haberler ›› Spor ››Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları - Spor
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