Barış Gelini: Pippa Bacca Filmi
Barış Gelini: Pippa Bacca filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Barış Gelini: Pippa Bacca filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
01.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:57
Barış Gelini Pippa Bacca, barış ve güven için yola çıkan Pippa Bacca olarak bilinen Giuseppina Pasqualino di Marineo'nun hikayesini konu ediyor. 34 yaşındaki Pippa Bacca olarak bilinen Giuseppina Pasqualino di Marineo, performans sanatçısıdır. Kendisini gibi performans sanatçısı olan Sivia Moro ile birlikte otostop çekip ülke ülke dolaşarak barış ve güven için mesaj vermeye çalışır. Gelinlikleri ile yola koyulup birçok ülkeyi gezen iki sanatçı, İstanbul’a geldiklerinde daha sonra yeniden buluşmak üzere bir süreliğine ayrılır. Ancak İstanbul’da yalnız kalan Pippa’dan bir daha kimse haber alamaz.
Yönetmen: Simone Manetti
Senaryo: Simone Manetti, Matteo Billi, Gianluca Perilli
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: I'm in Love With Pippa Bacca
Yapımcı Firma: Nacne Sas
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İtalya
Orijinal Dili: İtalyanca, İngilizce
Filmin Süresi: 75 dk.
Dağıtıcı Firma: Nacne Sas
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Yönetmen: Simone Manetti
Senaryo: Simone Manetti, Matteo Billi, Gianluca Perilli
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: I'm in Love With Pippa Bacca
Yapımcı Firma: Nacne Sas
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İtalya
Orijinal Dili: İtalyanca, İngilizce
Filmin Süresi: 75 dk.
Dağıtıcı Firma: Nacne Sas
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Barış Gelini: Pippa Bacca Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler: Pippa Bacca, İstanbul, Sinema