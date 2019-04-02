Barış Göveç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ FELAHİYE belediye başkan adayı olan Barış Göveç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ FELAHİYE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Barış Göveç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ FELAHİYE adayı Barış Göveç kimdir? BTP KAYSERİ FELAHİYE adayı Barış Göveç yüzde kaç oy aldı?

Barış Göveç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ FELAHİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Barış Göveç FELAHİYE ilçesinde % 2,11 oranında oy almıştır. FELAHİYE ilçesinde % 2,11 oranında oy olan Barış Göveç adlı BTP adayı toplamda 82 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ FELAHİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.