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Barış Harekatı'na ilişkin asparagas habere gözaltı

Barış Pınarı Harekatı'nda sivil hedeflerin vurulduğunu öne süren diken.com.tr internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" etmek suçundan gözaltına alındı.

10.10.2019 13:30Barış Harekatı'na ilişkin asparagas habere gözaltı
Barış Pınarı Harekatı'nda sivil hedeflerin vurulduğunu öne süren diken.com.tr internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" etmek suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin soruşturma sürüyor.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında sivil hedeflerin vurulduğunu öne süren diken.com.tr internet sitesinin yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan gözaltına alındı. Başsavcılığın talimatıyla emniyet birimlerinin sosyal medya üzerindeki incelemelerin devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Başsavcı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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