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Barış Harekatı'nın 45. yılında "Gazi"ye dalış yaptılar - İZMİR

İzmir'de konuşlu Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında, harekatta Türk askerlerine mühimmat taşıdığı için "Gazi" olarak anılan ve ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra resif olması amacıyla batırılan uçağa dalış yaptı.

20.07.2019 14:07
İzmir'de konuşlu Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında, harekatta Türk askerlerine mühimmat taşıdığı için "Gazi" olarak anılan ve ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra resif olması amacıyla batırılan uçağa dalış yaptı.
DEGAK timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla su altında etkinlik gerçekleştirdi. İzmir Körfezi'ndeki üs bölgesinden "Kaan" sınıfı TCSG 107 Sahil Güvenlik botuyla hareket eden DEGAK timi, Mordoğan açıklarında dalış hazırlığı yaptı.
Hazırlıkların tamamlanmasıyla suya giren tim, 18 metrelik dalış gerçekleştirdi.
AA ekibinin görüntülediği etkinlikte, balıkadamlar, 1974'teki harekatta Türk askerlerine mühimmat taşıdığı için "Gazi" olarak anılan, ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra 2011 yılında Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi açıklarında yapay resif olması amacıyla batırılan C-47 Dakota tipi kargo uçağına ulaştı.
Uçak etrafından birkaç tur atan ve deniz canlılarına yuva olan uçağı inceleyen tim, daha sonra 18 metre derinlikte Türk ve KKTC bayrağı açtı. Barış Harekatı'nın 45. yılında Gazi ye dalış yaptılar - İZMİR
Kaynak: AA
Kıbrıs, İzmir, Güncel

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