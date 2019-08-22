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Barış İçin Müzik Orkestrası Enka Sahnesi'nde

Kültür sanatın daimi destekçisi ENKA, 31. Açıkhava Buluşmaları ile sahnesinde birbirinden farklı sanatçılara ve sanat dallarına yer vermeye devam ediyor.

22.08.2019 08:46 Barış İçin Müzik Orkestrası Enka Sahnesi'nde

Etkinlik programının sıradaki konuğu, heyecanını ve hevesini müzik ile birleştirmiş gençlerden oluşan "Barış için Müzik Orkestrası" olacak.

Müziği daha fazla çocuğa ulaştırma amacıyla çalışan "Barış için Müzik Orkestrası", 27 Ağustos Salı günü saat 16.00'da dinleyicileri ile bir araya gelecek. Gençlerin hem kendileri hem de toplum adına olumlu dönüşümler yaratmalarına olanak sağlayan Barış için Müzik Orkestrası,5-16 yaş arasındaki çocukların ücretsiz izleyebileceği konserde, umut dolu kalpleri ile ENKA sahnesini aydınlatacak.


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Kaynak: Bültenler

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