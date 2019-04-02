Barış Koçaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı Barış Koçaş oldu. BTP adayı Barış Koçaş, BALIKESİR büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BALIKESİR büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı Barış Koçaş ile ilgili seçim sonuçları ve BALIKESİR büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı Barış Koçaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BALIKESİR büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BALIKESİR aday yarışı ve BALIKESİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BALIKESİR Seçim Bilgileri

BALIKESİR büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.382 olduğu belirlendi.

BALIKESİR büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.382 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BALIKESİR büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BALIKESİR büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 942.830 olduğu belirlendi.

BALIKESİR büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 817.175 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Barış Koçaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Barış Koçaş, BALIKESİR yarışında % 0,27 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Barış Koçaş toplamda 2.142 adet oy sayısına ulaştı.

Barış Koçaş Kimdir?

Barış Koçaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde BTP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP BALIKESİR büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.