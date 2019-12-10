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Barış Köse'den Akustik Sahne

Sahnelerinde ve sosyal medya üzerinde 90'larin unutulmaz parçalarını ve kendi bestelerini seslendiren Barış Köse hayranlarıyla buluşuyor.

10.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:38Barış Köse'den Akustik Sahne

Sahnelerinde ve sosyal medya üzerinde 90'larin unutulmaz parçalarını ve kendi bestelerini seslendiren Barış Köse hayranlarıyla buluşuyor.

İlk teklisini geçtiğimiz Haziran ayında çıkaran Barış Köse 14 akşam Kadıköy Hangart Sahnesinde 90'lar pop parçalarını seslendirecek.

Kendi Parçalarını ve Unutulmaz Şarkıları Seslendirecek

Milyonlarca kişi tarafından takip edilen Netd üzerinden yayınlanan klipleri ve her hafta bariskoseoffical kanalından paylaştığı akustik videolar ile kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, hem kendi bestelerini hem de 90'ların unutulmaz parçalarını kendine has akustik yorumuyla 14 Aralık Cumartesi akşamı Kadıköy Hangart Sahnesinde seslendirerek, müzikseverlere tarifi olmayan anlar yaşatacak.

Sevenleri ile Kendi Kanalında Bir Araya Geliyor

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da bulunan kanalı üzerinden devamlı olarak akustik performanslarını paylaşan Barış Köse, bu sayede sevenleri ile devamlı bir araya gelme imkanı buluyor. Platformda paylaştığı akustik parçaları sahneye taşımaya karar verdiğini dile getiren Köse, konserin temelini bu şekilde oluşturduklarını ifade etti. Barış Köse ayrıca bu videoların devamlı olarak geleceğinin altını çizerek, müzikseverleri sayfasına davet etti.


Youtube, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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