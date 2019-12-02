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"Barış Manço anısına single ve klip''

Başarılı rockçı Hakan Ergün Barış Manço'nun unutulmaz eserlerinden birisi olan Ahmet Beyin Ceketi adlı şarkısını single olarak çıkardı ve bu şarkısını çektiği güzel bir kliple taçlandırdı.

02.12.2019 08:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:43

Single ve klip hakkında kısa bir açıklama yapan Hakan Ergün " Bizler Barış ağbinin şarkıları ile büyüdük. Onun sayesinde ıspanak yemeyi, araçların arka koltuklarında oturmayı, diş fırçalamayı sevdik. Bende manevi bir değeri olan "Ahmet Beyin Ceketi" adlı şarkısına single yapıp klip çektim. Bugün müzik dünyasında olmamın en büyük sebeplerinden biri olan Barış Manço'ya saygı ve teşekkür anlamında yaptığım çalışmada gitarda Gür Akad, Can Güney, bas gitarda Cem Gürel eşlik ederken şarkımızın aranjesini de Ozan Gümrükçü yaptı. Şarkımızın klibinde yönetmen koltuğunda Osman Pekyol oturdu ve herkesin beğeneceğini tahmin ettiğim güzel bir şarkı ve klip çıktı. Klibimiz Net etiketi ile YouTube kanalında yayına girecek" dedi.


Barış Manço, Güncel

Kaynak: Bültenler

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