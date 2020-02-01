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Barış Manço ölüm yıldönümünde Kadıköy'de şarkılarıyla anıldı

İSTANBUL (İHA) – Usta sanatçı Barış Manço, 21. ölüm yıldönümünde Kadıköy'de şarkılarıyla anıldı.

01.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:40Barış Manço ölüm yıldönümünde Kadıköy'de şarkılarıyla anıldı
İSTANBUL (İHA) – Usta sanatçı Barış Manço, 21. ölüm yıldönümünde 'de şarkılarıyla anıldı.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği bir programla ölümünün 21. Yılında anıldı. Barış Manço'nun önderliğinde 1972 yılında kurulan Kurtalan Ekspres müzik grubu ise anma programında sahne aldı.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" adlı anma programına sevenleri yoğun katılım sağladı. Hıncahınç dolan salonda vatandaşlar merdivenlere taşıp otururken çoğu zaman ayakta programa eşlik etti.

Kurtalan Ekspres Müzik Grubunun seslendirdiği birbirinden güzel Barış Manço şarkılarına seyirciler doyasıya eşlik etti. Program boyu söylenen şarkılarda alkış eksik olmadı.

Program öncesi sahnede konuşan Doğukan Manço, " 21. yıla baktığımızda git gide artan bir Barış sever kitlesi var. Çocuklar artık büyümeye başladı ve Barış Manço sevgisi de artıyor. Bazen bize de soruyorlar nedir bu Barış Manço'ya olan sevginin artma sebebi diye baktığımız zaman geçmişten bu zamana bu kadar birleştirici az örnek var çünkü değer olarak. ve Barış Manço bizleri birleştirmeye her zaman devam edecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Barış Manço, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

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