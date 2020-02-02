Barış Manço, ölümünün 21. yılında mezarı başında anıldı. Çok sayıda seveni yenilenen haliyle Barış Manço vapuruyla sanatçının kabrine gitti.



Türkiye'de Anadolu rock müzik kültürünün kurucularından olan şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı, devlet sanatçısı ve kültür elçisi olan unutulmaz sanatçı Barış Manço, vefatının 21'inci yılında mezarı başında anıldı. Kadıköy İskelesi'nde bekleyen sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı ve çocukları Doğukan ve Batıkan Manço ile hayranlarını alan yenilenen Barış Manço vapuru, ardından Beşiktaş İskelesi'ne yanaştı. Sanatçının burada bekleyen hayranlarını da alan vapur, daha sonra Kanlıca'ya doğru yola çıktı. Hınca hınç dolan vapurda sanatçının çok sayıda hayranı ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı. Öğrenciler ve İzManço isimli müzik grubu, yolculuk boyunca sanatçının eserlerini seslendirdi. Vapurda bulunanlar da şarkılara eşlik etti.



Vapurda açıklamalarda bulunan Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, "Barış severlerle birlikteyiz. Burada Barış'ın enerjisini hissediyoruz. Esasında onu ne kadar özlediğimizi, Barış'ı ve Barış'ı anlamaya ne kadar ihtiyacımız olduğu bu günlerde beraber olmanın önemini yaşıyoruz. Onun kişiliğinde her güzelliğe hasret kaldık. Onunla tekrar gelecek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Barış Manço gibi değerlerin sonsuza kadar yaşatılması gerektiğini belirten ünlü sanatçının oğlu Doğukan Manço ise, "7'den 77'ye herkesin kalbi bu vapurda atıyor. Çünkü artan bir Barış Manço sevgisi var. Onu anmaya gidiyoruz. Hayatında Barış Manço'yu görmemiş ama onun şarkılarıyla büyümüş nesiller var bu vapurda. Ne mutlu bizlere ki Barış Manço o nesillere de aktı, dileriz bu sonsuzluğa kadar devam eder. Geçmişten bu döneme bu kadar çok birleştirici özelliklerimiz, değerlerimiz az kaldı. Hep birlikte sahip çıkıyoruz" diye konuştu.



Vapurun Kanlıca İskelesi'ne yanaşmasının ardından Barış Manço'nun kabrini ziyaret eden hayranları, mezara karanfiller bıraktı. Atatürk'ün bir posteri de mezarın üzerine serildi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törende sanatçının bazı hayranlarının duygulu anlar yaşadığı görüldü. Yapılan kabristan ziyaretinden sonra Barış Manço hayranları mezarlıktan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA