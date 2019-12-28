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Barış Özcan kimdir? Barış Özcan nereli, kaç yaşında?

Dönemin ünlü isimlerinden Barış Özcan, Youtuber olarak karşımıza çıktı. TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda belgeseller yaptı ve Photoshop, Flash türündeki programların da geliştiricisi olarak görev aldı. Barış Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli?

28.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:43 Barış Özcan kimdir? Barış Özcan nereli, kaç yaşında?

Barış Özcan ailesi,hayatı araştırılıyor. 'da çektiği kendine has videolarla bir kesim tarafından sevilen, başka bir kesim tarafından da eleştirilen Barış Özcan, New York'ta yaşıyor. İşte, Barış Özcan hakkında ayrıntılı bilgi...

BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?

Özcan, 23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

New York ve İstanbul'da Adobe, BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, LinkedIn, NYMag, TimeOut New York gibi markalara danışmanlık ve sosyal medya hizmeti sunuyor.

ADOBE'DA SATIŞ MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞTI

Sanat, tasarım ve teknoloji temalı çektiği videoları 2015 Mayıs ayındna bu yana YouTube'da paylaşıyor. Daha önce , Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe'de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü görevini üstlendi. TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve yönetti.

YOUTUBE'UN 12 DEĞİŞİM ELÇİSİNDEN BİRİ OLDU

Çeşitli konferaslarda toplamda 600'den fazla konuşma yapan Barış Özcan, YouTube'un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu. #CreatorsforChange adlı program için uluslararası projeler üretiyor. Devletşah Özcan ile evli ve Sufi adında da bir oğlu bulunuyor.


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