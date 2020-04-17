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BARIŞ PEHLİVAN VE BARIŞ TERKOĞLU'NUN TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA İTİRAZ EDİLDİ

ŞEHİT olan MİT mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun avukatları, tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine üst mahkemeye itirazda bulundu.

17.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:46
ŞEHİT olan MİT mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun avukatları, tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine üst mahkemeye itirazda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel infaz düzenlemesi nedeniyle tahliye başvurusunda bulunmuştu. Tahliye taleplerini değerlendiren İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği ise "şüpheliler hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğu, tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektirir bir husus bulunmadığı ve itiraz gerekçeleri yerinde olmadığı" gerekçesiyle tahliye taleplerini reddetmişti.
ÜST MAHKEMEYE İTİRAZDA BULUNDULAR
Bunun üzerine avukatlar, bugün üst mahkemeye itirazda bulundu. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen itiraz dilekçesinde, 15 Nisan'da yürürlüğe giren İnfaz Kanunu'na göre Pehlivan ve Terkoğlu hakkında ceza verilse dahi denetimli süresinin 3 yıl olarak düzenlemesi nedeniyle cezaevinde infaz edilecek cezalarının kalmayacağı hatırlatıldı. "Kamuoyunda 'organize suç örgütü lideri' olarak tanınan kişilerin dahi yararlandırılarak tahliyelerine karar verildiği" belirtilen dilekçede, 2011'deki OdaTV Davası'nda FETÖ tarafından hedef alınan, 19 ay özgürlüklerinden mahkum bırakıldıktan 7 yıl sonra beraat kararı verilen Terkoğlu ve Pehlivan için "Bir haber nedeniyle tutuklanmış olan müvekkilin ilgili kanun kapsamında değerlendirilmemesi bir hukuk garabetidir" ifadesi kullanıldı.
TAHLİYELERİ TALEP EDİLDİ
Barış Terkoğlu için sunulan itirazda, söz konusu haberin yayınlanmasında herhangi bir inisiyatifinin olmadığının altı çizildi. Barış Pehlivan için sunulan itirazda ise haberde yer alan bilgilerin hiçbir sansür uygulanmadan İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın basın toplantısında ve farklı haber siteleriyle sosyal medya hesaplarında daha önce paylaşıldığı, MİT şehidinin soyadının sansürlenmesi ve ailesinin deşifre edilmemesi amacıyla fotoğrafların seçimi noktasında dikkatli ve özenli davrandığı belirtildi. Her iki dilekçede, koronavirüs salgınına da değinilerek ciddi risk altına olmaları da dikkate alınarak tahliye talebinin reddi kararından dönülmesi ya da uygun görülecek adli kontrol tedbiriyle tahliyeleri talep edildi. BARIŞ PEHLİVAN VE BARIŞ TERKOĞLU’NUN TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA İTİRAZ EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Güncel
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