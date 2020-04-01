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Barış Pınarı bölgesi esnafına maske ve eldiven

Barış Pınarı bölgesinde, gıda ile doğrudan temas halindeki işletmelere maske, eldiven ve Arapça yazılı Korona virüs tedbirleri broşürleri dağıtıldı.

01.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:03
Barış Pınarı bölgesi esnafına maske ve eldiven
Barış Pınarı bölgesinde, gıda ile doğrudan temas halindeki işletmelere maske, eldiven ve Arapça yazılı Korona virüs tedbirleri broşürleri dağıtıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde bölgede faaliyet gösteren koordinatörlükler, bir yandan her iki ilçenin kamu kuruluşları, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Korona virüs salgınına karşı alınan tedbir kararlarını hayata geçiriyor. Tedbirler kapsamında Suriye tarafı ile giriş çıkışların tamamen kapatıldığı Telabyad ve Resulayn'da, halkın toplu olarak bulunduğu kahvehane, lokanta gibi işletmelerin faaliyetleri Türkiye ile eş zamanlı durdurulmuştu. Paket servis hizmeti veren lokanta, pastane ve tatlıcılar ile gıda satışı yapan esnafa yönelik hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürüten ekipler, her iki ilçede de esnafa eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirdi. Bölgede tarımsal üretim, hayvancılık ve gıda denetimi konusunda faaliyetler devam ediyor. Sağlık hizmetlerinin de verildiği bölgede, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında Korona virüs tedbirleri uygulanmaya devem ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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